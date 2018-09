Sam Smith & Calvin Harris : Promises, le clip qui fait honneur à la culture queer !

Il y a presque un mois, on vous parlait de la nouvelle collaboration de Calvin Harris sur le morceau Promises. A ses côtés, personne d'autre que le grand Sam Smith. Le titre, en premier lieu teasé, est donc sortie le 17 août et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est le digne successeurs de One Kiss (featuring Dua Lipa). Vous l'aurez compris, le DJ écossais et accessoirement -élus le mieux payés au monde pour la sixième fois, enchaîne les collaborations et pour ce morceau de taille, le duo a choisi de nous emmener en plein cœur de la culture queer.

Le son n'est pas sans rappeler nos belles années 90. Et le clip confirme ce retour en arrière en mettant à l'honneur les nuits démesurées et fantaisistes, des clubs gay new yorkais. Une véritable ode à la différence puisqu'en plus de défendre ici la cause LGBTQ, Sam Smith et Calvin Harris sont entourés du mannequin Winnie Harlow, porte parole des personnes étant atteintes de vitiligo. Allez, sortez vos costumes à paillettes, on sait que vous en avez !