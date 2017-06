Sam Smith est de retour en studio ! (photos)

C’est officiel, Sam Smith sera bientôt de retour avec un nouvel album ! En 2014, le chanteur britannique avait connu un succès phénoménal avec la sortie de son premier opus In The Lonely Hour. L’année suivante, son titre « Writing’s On The Wall » avait été sélectionné pour apparaitre sur la bande originale du film « 007 Spectre » et lui avait même valu le prix de la meilleure chanson originale aux Oscars. Depuis, Sam Smith avait pris quelques vacances et se faisait très discret. Mais le voilà maintenant prêt à revenir sur le devant de la scène ! Actuellement en plein enregistrement, l’artiste a partagé des photos de lui en studio sur son compte Instagram.

Neuf photos au total, qui montrent l’artiste et ses musiciens en plein travail. « Je lis tous vos commentaires. Je vous aime tellement, j’ai vraiment hâte de vous faire écouter mes nouveaux titres ! » a-t-il publié sur son compte Twitter. Selon certains journaux britanniques, le nouvel album de Sam Smith serait attendu pour le mois de septembre. Il semble que le chanteur ait collaboré avec le groupe Clean Bandit, mais aussi – plus surprenant - avec le rappeur Timbaland. Pour l’heure, rien n’a encore été confirmé, il faudra donc patienter encore un peu. Quoiqu’il en soit, le comeback de Sam Smith est imminent et il nous tarde d’entendre à nouveau sa voix !