Sam Smith : Ecoutez The Lighthouse Keeper, son nouveau single de Noël (AUDIO)

Trois ans après l'immense succès de The Thrill of It All, Sam Smith nous offrait récemment son nouvel album, Love Goes, en octobre dernier. Un opus en 17 titres qui regroupent également les tubes I'm Ready, en collaboration avec Demi Lovato, Dancing with a Stranger avec Normani ou encore Promises aux côtés du célèbre DJ et producteur Calvin Harris. Dans ce projet très personnel, le chanteur semble toujours à la recherche de l’amour-propre. Il en profite également pour exprimer les défis auxquels sont confrontés les artistes queer et évoque son désir d’avoir des enfants. Quant à l'avenir, il l'appréhende avec beaucoup d'enthousiasme. Ce qui n'est pas pour nous déplaire par les temps qui courent...

Ces derniers jours, alors que le monde fait face à une seconde vague de la pandémie du coronavirus, Sam Smith en a profité pour dévoiler une chanson dès plus rassurante : The Lighthouse Keeper. Comme à son habitude, le chanteur britannique nous conte une histoire d'amour dans laquelle il utilise la métaphore du phare et de son gardien. Une ballade parfaitement réussie dans laquelle la voix de l'artiste est sublimée par la mélodie presque absente. "Si n'importe quelle année pouvait me faire attendre avec impatience les sons de Noël, ce serait 2020 car, plus que jamais, l'on désire être de nouveau entouré de nos amis et de notre famille. Noël symbolise ça pour moi et, plus tôt dans l'année, j'étais inspiré.e pour écrire une chanson d'amour de Noël. Labrinth et moi avons mis nos coeurs dans celle-ci et ça a été une vraie joie à créer et à faire" explique l'interprète de Stay with Me dans un communiqué officiel. Quant à nous, il ne nous en fallait pas plus pour apprécier ce joli cadeau qui nous transporte, non sans enthousiasme, vers l'apaisement que promettent habituellement les fêtes de fin d'année !