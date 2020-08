Sam Smith dévoile sa nouvelle collaboration avec Tiwa Savage

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans du nouveau duo le plus en vogue du moment ! En effet, la personnalité britannique vient tout juste de dévoiler un nouveau single avec l’artiste Afro-beat. Ce titre sera d’ailleurs disponible sur Celia, le nouvel album de Tiwa Savage, dont la sortie est prévue pour le 28 août prochain. Un morceau parfaitement réussi et co-écrit avec l’auteur-compositeur Adedamola Adefolahan, plus connu sous le nom de Fireboy DML.

Côté son, Temptation présente une instrumentation swing et adaptée à l’été. Un bon point pour le duo sensuel qui se concentre sur un va-et-vient torride entre les deux rôles principaux : "Si vous me faite du bien / Si vous me faites bien / je vais vous donner, tout vous aimez" précisent les paroles de la chanson. Et il faut dire que Sam Smith semble avoir apprécié son travail sur ce nouveau projet. "J’ai eu tellement de plaisir à travailler sur celui-ci avec le talent imparable et magnifique qu’est Tiwa Savage" confie l’interprète de Dancing With A Stranger dans une récente publication sur Instagram. Il faudra cependant s’armer de patience puisque la date de sortie et le nom du troisième album de Sam Smith ne sont toujours pas connus. Il est toutefois fort plausible que Temptation, My Oasis et I’m Ready (en duo avec Demi Lovato) figurent sur ce nouvel opus.