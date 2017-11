Sam Smith complimente Rihanna : "Nous avons besoin de plus de gens comme elle"

Au début du mois, Sam Smith signait un retour réussi avec l'album The Thrill of It All. Si le succès est à nouveau au rendez-vous pour ce projet musical, l'artiste britannique ne se repose pas sur ses lauriers puisqu'il assure la promo de The Thrill of It All un peu partout dans le monde. Récemment, pour le magazine Billboard, Sam Smith s'est livré entièrement et il en a profité pour dire tout le bien qu'il pensait de Rihanna. En effet, l'interprète de "Stay With Me" a toujours été fan de la superstar et ce n'est pas prêt de changer : "Elle m'inspire beaucoup car elle est elle-même sans se soucier du regard des autres et c'est quelque chose que j'essaye de faire."

Le chanteur anglais continue : "Je veux être un exemple à suivre, mais je ne veux pas être le parfait modèle. Par exemple, je sors et je passe des nuits folles, comme elle en passe aussi. Et puis, je suis entièrement humain, je vais faire des erreurs, et je dis des choses que je n'aurais pas dû dire, et parfois il m'arrive d'être stupide et de dire des gros mots que je ne devrais pas dire. Nous avons besoin de plus de gens comme Rihanna parce que personne n'est un robot". Chez Virgin Radio, on est bien d'accord avec Sam Smith ! On espère que ses mots toucheront Rihanna et que ça la décidera peut-être à collaborer avec lui dans le futur. Revoyez le Carpool Karaoke de Sam Smith avec les Fifth Harmony (dont il est ultra fan !).