Sam Smith : Camila Cabello ou Fifth Harmony en concert ? Il a fait son choix !

Un choix difficile pour cet amoureux de la pop ! Sam Smith n'a jamais caché toute son admiration pour le groupe Fifth Harmony dès sa création lors de X Factor US en 2012. À tel point que James Corden a invité les filles dans son Carpool Karaoke il y a quelques semaines ! Mais le chanteur britannique a toujours déclaré également que son membre préféré des 5H était... Camila Cabello. Depuis son départ du groupe l'année dernière, les filles de Fifth Harmony ne sont pas vraiment restées en bon terme avec leur ancienne camarade. Et si Sam Smith devait choisir entre aller à un concert de Camila ou des Fifth Harmony, qui choisirait-il ? La réponse en dessous !

Sam Smith on Watch What Happens Live with Andy Cohen. pic.twitter.com/bzBvVFzIWA — WILL (@WillyCosmic) 8 décembre 2017

De passage dans l'émission Watch What Happens Live with Andy Cohen pour promouvoir son dernier album The Thrill of It All, Sam Smith a fait face à une question très difficile. En effet, le présentateur ne l'a pas du tout ménagé quand il lui a demandé s'il préfèrerait voir un concert des Fifth Harmony ou de Camila Cabello en solo. Très malin, Sam Smith a répondu qu'il avait déjà vu le groupe en live donc qu'il serait curieux de découvrir Camila Cabello en solo. Bonne réponse ! D'ailleurs si vous êtes fans de Camila, découvrez son nouveau single "Never Be The Same" qui est génial.