Sam Smith : C'est officiel, son prochain single To Die For arrive bientôt !

"J'ai hâte d'annoncer que mon prochain single 'To Die For' sera dans vos mains et vos oreilles (et partout où vous voudrez le mettre) ce VENDREDI !!!" a balancé Sam Smith sur Twitter il y a quelques heures. Visiblement très excité à l'idée de dévoiler son nouveau titre, le chanteur s'est même laissé aller à quelques blagues salaces. Il faut dire qu'à force d'enchaîner les succès, l'interprète de Dancing with Somebody peut se permettre un trait d'humour avec des fans toujours plus fidèles depuis ses débuts en 2012.

.@SamSmith confirms new single titled “To Die For”:“I’m off the chart excited to announce my next single ‘To Die For’ will be in your hands and ears (and anywhere else you want to put it) this FRIDAY!!!!” pic.twitter.com/jJfAoGJpCd — Pop Crave (@PopCrave) February 10, 2020

Comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques jours, le chanteur britannique sortira donc bien un nouveau titre dans les jours à venir. Une hypothèse qui se confirme et qui arrive de manière totalement surprenante pour le grand public. Véritable superstar depuis son titre Latch, Sam Smith est aujourd'hui ce que l'on peut appeler un gros poisson de l'industrie. Ne reste plus qu'à attendre quelques jours pour découvrir ce que ce dernier nous réserve... On à hâte !