Sam Smith : Burning, une nouvelle chanson dévoilée et c'est sa préférée

Il y a quelques semaines, Sam Smith dévoilat Pray, un nouvel extrait de son deuxième album studio intitulé "The Thrill Of It All". Depuis l'annonce de ce nouvel opus fortement attendu par le public, le chanteur ne cesse de s'octroyer les éloges de l'audience. Et tout pousse à croire que ce n'est que le début puisque l'interprète risque de mettre tout le monde d'accord avec un nouveau single. Intitulé "Burning", celui-ci n'est autre que le titre préféré du chanteur qui a affirmé : "C'est la chanson la plus personnelle que j'ai jamais écrite." On vous laisse la découvrir sans plus attendre !

Comme vous pouvez l'entendre et le ressentir, "Burning" est puissante, intime et va droit au coeur. Le chanteur a ainsi expliqué dans une interview anglaise : "Dans cette chanson, je me suis laissé complètement aller. Pour moi, elle parle de gloire et des responsabilités, des pressions que j’ai ressenties, de la relation que j'ai avec ma voix, et de ma rébellion l’année dernière… Cette chanson parle d’autodestruction." En attendant de découvrir l'album qui s'annonce magique, ne manquez pas votre chance de gagner un voyage direction New-York pour aller voir Sam Smith en concert grâce à Virgin Radio !