Sam Smith de retour ? On l'espère ! Après près d'un an passé loin de nos radars, le chanteur britannique pourrait bien revenir. Avec In The Lonely Hour sort en 2014, Sam Smith s'est fait une place de choix dans les charts, dans l'industrie et dans le coeur des fans - Stay With Me et I'm Not The Only One sont devenus de véritables hymnes, un peu comme le Hello signé Adele. Alors évidemment, après un album aussi réussi, tout le monde attendait la suite. Mais, et si la suite se matérialisait par une collaboration avec Timbaland ?

It was a pleasure working this man @samsmithworld #puretalent #goodvibes #makingmemories and #timeless #music Une publication partagée par Timbo the King (@timbaland) le 7 Avril 2017

Ce qui met la puce à l'oreille, c'est un post Instagram de Timbaland en personne. Pas plus tard que ce week end, le rappeur/producteur a partagé un cliché accompagné de la légende suivante : "c'était un plaisir de travailler avec cet homme". Parce que Timbaland a travaillé avec les plus grands noms de la musique (OneRepublic, Justin Timberlake ou encore Nelly Furtado), dire qu'on a hâte d'en savoir plus serait un euphémisme. En ce moment, l'Angleterre peut d'ailleurs se vanter d'occuper le sommet des charts : entre Harry Styles qui vient de sortir son premier single solo et Ed Sheeran qui vient de livrer un concert incroyable à Bercy- il fait bon d'être anglais !