Sam Smith annonce un concert à Paris en avril

Trois ans après l'énorme succès de In The Lonely Hour, le chanteur Oscarisé Sam Smith revient enfin avec un nouvel album. Intitulé The Thrill Of It All, ce second opus qui a déjà révélé le sublime single "Too Good at Goodbyes" sortira dans quelques semaines. Afin de défendre ses nouveaux titres, le jeune coroner britannique prendra la route au printemps 2018 pour une grande tournée européenne et fera bien sûr un arrêt dans la capitale de l'amour, Paris. L'annonce officielle a été faite ce matin : la douce voix de Sam Smith fera vibrer l’immense AccorHotels Arena le 30 avril 2018. Un concert à ne surtout pas manquer, puisqu'il s'agit de la seule et unique date de l'artiste dans l'Hexagone.

Unbelievably excited to announce UK & European live shows!! For UK pre-sale, pre-order The Thrill Of It All at https://t.co/suzKgemTwR xx pic.twitter.com/U7CLXV8Czy — Sam Smith (@samsmithworld) October 20, 2017

La mise en vente des places aura lieu à partir du vendredi 27 octobre à 10h sur les réseaux officiels de billetterie. Sam Smith se produira également dans toutes les grandes villes européennes, de Dublin à Berlin en passant par Londres, Oslo ou encore Barcelone et Amsterdam. Les fans ont dès à présent (et jusqu'au 24 octobre) la possibilité de pré-commander le disque sur le site officiel de Sam Smith afin d'obtenir un accès garanti à la prévente des places de concert. En attendant, on vous invite à (re)découvrir "Pray", le deuxième extrait de ce nouvel album attendu pour le 3 novembre.