Sam Smith annonce How Do You Sleep, son prochain single

Qui a dit que l'été, les artistes se doraient au soleil ? Alors qu'Ed Sheeran a publié son dernier opus le 12 juillet dernier, Taylor Swift, elle, prévoit la sortie de son nouvel album le 23 août. Et, ils ne sont pas les seuls : Sam Smith fera son grand retour dans les charts le 19 juillet prochain avec How Do You Sleep. Et à en juger par le court teaser posté sur ses réseaux sociaux, il faudra s'attendre à un retour en fanfare !

Teasé depuis quelques jours sur Instagram, ce nouveau morceau devrait donc s'inscrire dans la lignée de Dancing With a Stranger ft. Normani. Reste à savoir si ces deux morceaux auront une place à part ou si, au contraire, ils sont la preuve qu'un nouvel album arrive. Pour rappel, Sam Smith avait explosé les scores il y a presque deux ans avec The Thrill of it All, son dernier opus.

Alors, danserons-nous sur How Do You Sleep ? Réponses d'ici quelques jours !