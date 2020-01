Sam Smith, Adele, Chris Cornell... retour sur 5 thèmes marquants de James Bond

Patience, No Time To Die sortira en salle d'ici quelques mois ! Si ce 25 ème volet des aventures de James Bond marquera le départ de Daniel Craig de la franchise, il met surtout Billie Eilish en valeur : l'interprète de bad guy composera le thème du film (et, vous le savez, elle est la plus jeune artiste a recevoir cet honneur). Avant elle, des mythes de la musique se sont essayés à l'exercice : de Paul McCartney à Madonna en passant par Chris Cornell, on a classé les meilleurs.

#5. Madonna - Die Another Day

2002. Pierce Brosnan prête encore ses traits à l'agent secret britannique et c'est à Madonna que l'on confie la lourde tâche de sortir une chanson. Défi relevé, évidemment. Petit bonus, elle jouera même dans le film : mais si, souvenez-vous, elle fait même de l'escrime !

#4. Sam Smith - Writings on the Wall

Sam Smith a succédé à Adele : il signe Writings on the wall, qui accompagne Spectre. Ce n'est pas celui qui nous a marqué le plus mais clairement, après Skyfall, n'importe quel titre aurait paru fade.

#3. Chris Cornell - You Know My name

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/867iyhVFyEw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Pour Casino Royale, Chris Cornell signe You Know My Name - un hymne rock qui dépoussière parfaitement la franchise : pour rappel, c'est avec Casino Royale que l'ère de Daniel Craig commence. Nouveau Bond, nouveau chapitre.

#2. Paul McCartney - Live and Let Die

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/e7aGAIWe3uE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

En 1973, Roger Moore est encore James Bond. Et qui d'autre qu'un Beatles pour la franchise la plus British du monde ?

#1. Adele - Skyfall

Ah, Skyfall. On ne sait pas vous mais nous, on l'écoute encore pour mieux se replonger dans l'atmosphère écossaise qui plane sur le film. Adele a été récompensée aux Oscars pour ce titre - et on le comprend. Bref, un chef-d'oeuvre.

Et vous, quel est votre thème favori ?