Sam Smith accepte les excuses de Shawn Mendes après sa bourde lors du Jingle Ball (PHOTO)

Jeudi 10 décembre, lors de la fameuse soirée du Jingle Ball Show, organisée par iHeartRadio, Shawn Mendes a commis une petite erreur qu'il n'est pas prêt d'oublier ! En effet, alors qu'il s'apprête à lancer la performance virtuelle de son acolyte Sam Smith, le chanteur canadien utilise le pronom "he" ("il"/"lui" en français). Un manque de tact immédiatement relevé par les internautes puisque l'interprète de Dancing With A Stranger préfère, depuis septembre dernier, qu'on ne l'assimile pas à un genre en particulier. En effet, la star se définit désormais comme non binaire et préfère qu'on utilise les termes "they" et "them" ("eux"). Navré de son erreur, Shawn Mendes, dont l'album Wonder est sorti il y a quelques jours, s'est empressé de s'excuser publiquement sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous).

Shawn Mendes apologizes for misgendering Sam Smith during Jingle Ball introduction:“It absolutely slipped my mind. Wont happen again … Sending you so much love ! Also you absolutely are one of the funniest people I’ve ever met ! ❤️❤️” pic.twitter.com/Beb7u33f0J — Pop Crave (@PopCrave) December 11, 2020

"Je suis désolé de t'avoir appelé 'lui' pour ta présentation au Jingle Ball. C’était absolument une erreur. Ça ne se reproduira plus. Je t’envoie beaucoup d’amour. De plus, tu es l’une des personnes les plus drôles que j’ai jamais rencontrées." écrit-il en story sur son compte Instagram. Et comme le dit si bien l'expression, faute avouée est à moitié pardonnée. Touché par cet élan de gentillesse, Sam Smith lui a aussitôt répondu de manière très agréable :"Nous apprenons tous ensemble. Bonnes vacances. Avec tout mon amour". Une histoire qui se termine donc beaucoup mieux qu'elle a débuté et qui devrait permettre à l'artiste britannique de se faire davantage entendre quant à son combat pour l'identité des genres.