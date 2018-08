Sam Smith : en studio avec l'une des chanteuse de Fifth Harmony ? 

On ne vous apprend rien si on dit que Sam Smith est un grand fan des Fifth Harmony, n'est-ce pas ? Il ne s'en cache pas et l'a témoigné à plusieurs occasion, notamment lors de son passage dans le Carpool Karaoke de James Corden. Pour ceux l'ayant visionné, Sam Smith s'est vu honoré de la présence du girl band le temps d'un bref "You don't gotta go to work work work work work work". L'espoir d'un featuring entre l'interprète de Too Good At Goodbyes et les presque gagnantes de X-Factor 2012 commençait alors à gamberger dans nos petites têtes.

Eh bien, c'est peut être pour bientôt ! En tout cas, si ce n'est pas avec Fifth Harmony au moins avec Normani Kordei, l'une des star du groupe. En effet, le staff de la chanteuse a récemment posté sur Twitter une photo laissant présager un éventuel duo avec le grand Sam Smith.

On ne sait pas pour vous mais nous, on adore l'idée d'une collaboration entre les deux artistes. To be continued... Et pour le fun, on vous invite à redécouvrir l'extraordinnaire Carpool de Sam Smith.