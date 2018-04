Sam Smith en concert à l'AccorHotels Arena, 3 raisons de le voir en live

Avec The Thrill of It All, Sam Smith a fait un retour fracassant dans les charts. Après le succès de In The Lonely Hour, dire que tout le monde l'attendait serait un euphémisme. Et évidemment, avec ce second opus, le britannique a mis tout le monde d'accord. La bonne nouvelle, c'est que cet excellent album, il le défendra ce soir à l'AccorHotels Arena.

The Thrill of it All est un album extrêmement adulte. Loin de nous l'idée de dire que le précédent ne l'était pas. Sauf que Sam Smith a pris son temps pour revenir, il a choisi de ne pas se précipiter et de travailler son deuxième opus. Si le premier était nostalgique, celui-ci est extrêmement honnête. Alors cet album, on a vraiment hâte de l'entendre en live.

On ne va pas se mentir, Sam Smith a une voix incroyable. Mais en live, elle prend une toute dimension.

On vous laisse imaginer l'émotion qui va envahir Bercy : Sam Smith est de ces artistes capable d'émouvoir n'importe qui. Alors évidemment, les quelques milliers de personnes présentes se laisseront forcément un peu aller - nous ne sommes qu'humain, après tout. Et puis, notez qu'il n'a pas oublié ses classiques. Sam Smith jouera notamment Money On My Mind et I'm Not The Only One.