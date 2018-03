Salut, j’ai retrouvé un ticket Euromillions dans ma poche et j’ai gagné un million d’euros !

Imaginez-vous en train de fouiller votre sac, de découvrir un vieux ticket d’Euromillions dégueu qui s’avère être un ticket gagnant d’un million d’euros ! C’est ce qui est arrivé à un couple français vivant près de Nantes. La femme avait joué à l’Euromillions, avait ensuite déposé son ticket dans son sac avant de l’oublier. Plusieurs jours plus tard, elle retombe sur son ticket, et croit avoir gagné 300€, pas mal ! La vendeuse du tabac envoie directement le couple à l’agence de la Française des Jeux pour empocher le gain de 300€. Sauf que sur place, le couple apprend que ce n’est pas 300€ qu’ils ont gagnés, mais plutôt un million d’euros ! Voilà, ben nous, on est deg.

Et vous, vous feriez quoi avec un million d’euros ?