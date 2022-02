Saint Valentin : Ces cadeaux à ne surtout pas offrir (même en dernière minute)

La Saint Valentin divise tous les ans : il y a ceux qui marquent la date d'une croix rouge dans le calendrier et qui la célèbrent presque religieusement tandis que d'autres estiment que c'est un fête bien trop commerciale pour être envisagée. Chacun a son opinion sur la question mais, si vous êtes en couple, quelle que soit votre position, mieux vaut pour vous d'avoir tout de même un petit cadeau en stock... et si ce n'est (toujours) pas le cas, voici une liste de cadeaux à ne surtout pas offrir. Vraiment, sous aucun prétexte.

De l'électroménager

Non, personne n'aime découvrir un robot aspirateur le jour de la Saint Valentin. On entend le côté pratique mais, vraiment, mieux vaut s'abstenir. En fait, on vous conseille d'éviter tous les électroménagers en général - sauf si, évidemment, c'est une demande de votre partenaire.

Une brosse à dents neuve

Qu'elle soit en bambou ou en or massif, clairement, oubliez l'idée de la brosse à dents. En fait, oubliez tout ce qui pourrait faire passer un message subliminal à votre moitié. Brosse à dents, rasoir où autre coffret de "beauté" peuvent être des cadeaux maladroits.

Un fast food en coin de table

Chacun sa conception du romantisme : si vous voulez vous reprendre le menu best of qui a scellé votre premier rendez-vous, on soutient l'idée. Mais sans une excellente raison, évitez le fast food pris en dix minutes.

Un T-Shirt à message

Non, un T-shirt qui dit "attachiante" ou "Homme Parfait" n'est pas une bonne idée.

Des vêtements trop grands

Si vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez eu tous le temps d'étudier votre partenaire et de retenir sa taille... alors pour montrer que oui, vous faites attention à lui/elle, mieux vaut ne pas se tromper de taille !

Le cadeau toujours en transit

"Je t'ai acheté un cadeau mais, il n'a pas encore été livré"... si vous comptiez sortir ça ce soir entre le plat et le dessert, on préfère vous prévenir, ça ne finira pas bien. Alors un conseil, fonçez chez le fleuriste le plus proche !

Et pour vous, quel a été le pire cadeau jamais offert ?