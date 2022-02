Saint Valentin : Avis aux célibataires, on sait quel jour vous avez plus de chances de trouver l'amour !

Tous les ans, nombreux sont les célibataires qui, à quelques jours de la Saint Valentin, voient leur moral baisser. On ne va pas se mentir, la perspective de voir des couples célébrer leur amour une journée par an n'est pas le moment préféré de ceux qui, pendant ce temps, sont seuls. Mais, et si les célibataires (re)partaient vainqueurs ? Visiblement, il y aurait un jour dans la semaine où ces derniers auraient le plus de chances de trouver l'amour (avec un grand A). Explications.

Ne pas prévoir de rendez-vous amoureux le week-end

D'abord, sachez que l'application de dating britannique Safer Date a uni ses forces à celles de l’astrologue Inbaal Honigman pour mieux identifier les jours les plus propices aux rencontres. Vous pensiez que sortir le samedi soir allait changer votre vie ? Eh bien, vous aviez tort : "Les samedis ne sont pas du tout adaptés aux rendez-vous : dans un monde parfait, je déplacerais le samedi en semaine et le vendredi serait le premier jour du week-end", explique ainsi l'astrologue au média Metro UK. "Nommé d’après Saturne, la planète responsable de la maturité, des responsabilités et du karma, c’est un jour idéal pour un mariage, mais horrible pour un rendez-vous."

Et ce n'est pas tout ! L'astrologue préconise de ne pas prévoir de rendez-vous amoureux pendant la période où Mercure Rétrograde*. Vous le savez sûrement, cette période peut brouiller la communication et engendrer quelques délais. Bref, pour faire simple, on se focalise plutôt sur le vendredi pour éventuellement trouver sa moitié et, on le répète, on évite la période où Mercure décide de partir en moonwalk.

Quand faut-il dater ?

*Sachez que cette année, Mercure sera rétrograde du 14 janvier au 3 février, du 1er mai au 2 juin et du 9 septembre au 2 octobre.