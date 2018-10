Sabrina l'Apprentie Sorcière, Elite, Riverdale... ses séries du mois d'octobre à ne pas manquer !

Pour faire passer le mois d'octobre, capricieux, rien de mieux que de bonnes soirées -ou après midi, à chiller devant Netflix. Et ne faites pas semblant de ne pas être habitué, on sait pertinemment que c'est faux ! On s'est tous retrouvé à un moment donné devant la plateforme streaming à se demander quelles séries regarder. VirginRadio.fr s'est aussi posé cette question et souhaite donc vous dévoiler son top 3 !

La clique d'Archie est de retour sur Netflix pour une troisième saison et celle-ci s'annonce plutôt sombre. Encore plus que la seconde saison dont le ton avait durci au fur et à mesure. Le premier épisode sera diffusé ce soir aux Etats-Unis et on devra s'attendre voir Archie en mauvaise posture... Piégé par Hiram Lodge, il devra faire face à une accusation de meurtre. Quoi d'autres ? Un nouveau couple à prévoir pour cette nouvelle saison et des personnages en danger. On murmurerait notamment le nom de Jughead. Mais pour le savoir, rendez-vous à partir d'aujourd'hui sur Netflix !

Sabrina l'Apprentie Sorcière c'est sans doute l'une des séries les plus attendues de la rentrée. Ce reboot de la série des débuts 2000 reprendra le concept originale et suivra les aventures de Sabrina Spellman. Seule différence existence, cette dernière sera beaucoup plus obscure. La jeune sera confronter à de nombreux choix difficiles et surtout composer entre sa vie de lycéenne normale et sa vie de jeune sorcière. La série est signée Roberto Sacasa Aguirre à qui l'on doit Riverdale. Il se dit que les deux univers se croiserait... Rendez-vous le 26 octobre !

Alors que vous êtes nombreux à attendre impatientent la saison 3 de Casa Del Papel, on s'est dit que cette nouvelle série Netflix pourrait vous convenir. Pourquoi ? Parce que Elite rassemble trois des acteurs de Casa Del Papel. A savoir, Maria Pedraza (Alison Parker), Miguel Herran (Rio) et Jaime Lorente (Denver). Grosso modo, la série racontera l'histoire de trois adolescents issus de la classe moyenne qui débarqueront dans un lycée privé, réservé à l'élite. Les deux mondes s'opposeront et il est fort à parier que les choses ne se dérouleront pas dans le calme et la bonne humeur. La première saison est déjà disponible sur Netflix et compte huit épisodes. A regarder sans modération !