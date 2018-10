Sabina l'Apprentie Sorcière : la bande annonce, sombre et inquiétante, dévoilée ! 

Alors que la saison 3 de Riverdale reviendra le 10 octobre, son spin-off, lui, s'offre une bande-annonce plutôt sombre. Diffusée dans quelques semaines, soit le 26 octobre, Sabrina l'Apprentie Sorcière sera le nouveau rendez-vous Netflix à ne pas manquer. Pour les adeptes de Riverdale, la nouvelle série de Roberto Sacasa Aguirre devrait vous plaire. En effet, cette dernière suivra les aventures de la jeune sorcière -interprétée par Kiernan Shipka, vue dans Mad Men, son passage à l'âge "adulte" et son initiation à la magie. Elle devra composer entre sa vie de lycéenne et sa vie de sorcière. Et tout comme ses camarades de Riverdale, elle devra faire face à ne nombreuses péripéties. Pas facile, tout ça ! La bande-annonce laisse présager que la jeune fille sera confronter à des choix compliqués... et perso, on aimerait pas être à sa place.