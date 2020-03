Ryan Tedder (OneRepublic) se confie sur le nouvel album d'Adele

Il y a quelques semaines, le public découvrait avec joie et surprise une vidéo d'Adele légèrement éméchée dans laquelle elle révélait que son nouvel album sortirait en septembre prochain. Depuis, les rumeurs vont bon train quant à la date précise de cette publication, les titres qui y figureront ainsi que les artistes avec lesquelles l'artiste britannique a décidé de collaborer. Autant de questions qui ont récemment eu quelques réponses grâce au témoignage de Ryan Tedder, le leader du groupe américain OneRepublic, qui travaille actuellement avec l'interprète de Someone Like You.

"Je vais rester complètement silencieux sur le nouveau Adele. Tout ce que je peux dire c'est qu'elle chante mieux que jamais dessus." a affirmé Tedder au journal The Sun. Un petit indice qui laisse cependant de grands espoirs aux fans de la chanteuse qui attendent maintenant depuis plusieurs années de nouveaux titres. Outre son succès avec OneRepublic, Ryan Tedder s'est également fait connaître comme l'un des plus grands auteurs de chansons pop ces dernières années avec des succès tels que Halo et XO de Beyonce, Burn d'Ellie Goulding ou encore Happier d'Ed Sheeran. Aucun doute donc que le nouvel opus d'Adele sera réussi...