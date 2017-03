Ryan Gosling et Lykke Li en duo pour Song To Song ( video)

Vous avez aimé le voir chanter dans La La Land ? Visiblement, Ryan Gosling y a pris goût. Dans le nouveau film de Terrence Malick (dont la sortie est prévue pour le 12 juillet prochain), l'acteur donne de la voix mais cette fois, il change de partenaire. Emma Stone est remplacée par Lykke Li mais c'est tout le casting qui devrait vous donner le tournis : à ses côtés, on retrouvera de grands noms du cinéma comme Nathalie Portman, Michael Fassbender et Rooney Mara. Notez que d'autres figures de l'industrie musicale devraient participer.

Dans ce nouveau projet, Terrence Malick devrait se focaliser sur deux couples à la recherche du succès. Pour l'heure, nous avons un avant-goût de ce que réserve le film avec cette reprise particulière de It Hurts To Be Alone - titre, à l'origine, signé Bob Marley. Si les arrangements vous rappellent quelque chose, c'est tout à fait normal puisque Nigel Godrich (qui a notamment travaillé avec Radiohead) se cache derrière. Bien évidemment, on a hâte d'en savoir plus sur ce nouveau film !