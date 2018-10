Rudimental : Walk Alone, le digne successeur de These Days en collaboration avec Tom Walker ! 

Le quatuor britannique continue de balancer des sons entêtants et après These Days en association avec le rappeur irlandais Macklemore et la chanteuse Jesse Glyne, Rudimental dévoile Walk Alone en collaboration avec Tom Walker.

Mais alors, ce nouveau morceau peut-il devenir le digne successeur de These Days ? Eh bien, il y a de fortes chance qu'il devienne un véritable carton ! En s'alliant à la voix puissante de Tom Walker, Rudimental s'assure déjà de marquer les esprits. Adepte des collaborations de taille, notamment avec Major Lazer sur le titre Let Me Live (feat Anne-Marie et Mr Eazi) ou encore Ella Eyre sur Waiting All Night, le collectif britannique signe une nouvelle fois un hymne fédérateur qui, on ne doute pas, squattera nombreuses playlist Spotify, Deezer et compagnie et surtout, s'imposera sur les ondes.

Rudimental sortira son nouvel opus, Toast To Our Differences, le 25 janvier prochain et soyez certains qu'on sera sur le coup ! Et pour les intéressés, sachez également qu'ils passeront par l'Elysée Montmartre le 2 février pour défendre ce dernier... On a hâte !