Rudimental nous rappelle l'été avec Summer Love, en duo avec Rita Ora !

Avec l'automne glacial et l'hiver qui approche à grand, on aurait bien besoin d'un peut de chaleur. Et pour se faire, quoi de mieux qu'un bon son qui nous rappelle nos vacances d'été ? Rudimental nous offre avec leur nouveau titre Summer Love, quelques rayons de soleil et le must, c'est que le collectif s'est associé à la chanteuse londonienne Rita Ora. Une collaboration de taille, qu'on ne boude pas !

Alors que Rudimental s'apprête à sortir son prochain album, Toast To Our Differences, le collectif dévoile une énième pépite. Eh oui, après les excellents These Days (feat Macklemore & Jess Glynne), Let Me Live (feat Major Lazer, Anne-Marie & Mr. Eazi) et plus récemment, Walk Alone (feat Tom Walker), c'est au tour de Summer Love de faire ses preuves. Et autant dire que le titre détonne et qu'on ne doute absolument pas de son succès. Réussite garantie ! Perso, on valide le dossier.