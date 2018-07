Rudimental : Let Me Live, le clip coloré avec Major Lazer

Les britannique de Rudimental reviennent sur le devant de la scène avec leur son Let Me Live en s'alliant, à ni plus ni moins que le trio de Dj/producteur Major Lazer. Une collaboration festive et entraînante. Tous ceux ayant vu en live le quatuor anglais savent qu'ils assurent. Le groupe s'est fait plutôt discret depuis leur album We The Generation en 2015. C'est leur featuring avec le grand Macklemore et Jess Glynne sur These days en début d'année qui annonce un prochain album. Toast To Our Differences sera donc leur troisième opus et tout les fans sont impatients. Ce dernier devrait sortir aux alentours du 7 septembre 2018. Les morceaux Let Me Live et Sun Comes Up (feat James Arthur) sont choisis pour annoncer leur retour. Aujourd'hui, Rudimental nous offre le clip de leur troisième morceaux. Une vidéo plutôt colorée et assez funky qui donne de l'énergie.

Rudimental n'a plus à prouver qu'il est un groupe de taille. Une nouvelle fois, il montre qu'il peut débarquer trois ans plus tard sans perdre de leur efficacité. Nous, on adore le clip et on adore surtout les goods vibes qu'il inspire ! A découvrir et à écouter d'urgence, les amis.