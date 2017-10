Le duo parisien Royaume dévoile son tout premier clip, If We. Finalistes du prix Inrocks Lab en 2016, vus en première partie de MØ en février dernier, la chanteuse Yumi et le producteur Moon Boy sont en train de se faire un (joli) nom dans le milieu musical français. En début d'année, ils ont été signés chez Pias, alors ne tardez pas à prendre place dans leur cour car on n'a pas fini d'entendre parler d'eux ! Le son Royaume c'est une délicieuse électro pop avec des accents dream pop et R&B. Un mélange des genres qui n'est pas sans rappeler les anglais de The XX ou l'américaine Banks. La vidéo, aussi intéressante que la chanson, est à découvrir ci-dessous.

Pour son premier clip Royaume se montre royal avec une vidéo aux profonds accents féministes. Gang de filles, solidarité féminine, bombers portant le nom de figures féministes ( Malala, Frida Kahlo ou encore Simone Veil) et poupée barbie malmenée sont au menu du clip de If We. Vous pourrez retrouver Royaume sur la scène du maMa festival le 18 octobre prochain.