Royale Avenue : The Rythm Is You, le clip haut en couleurs qui donne le rythme ! 

Certains d'entre vous les ont peut être déjà découvert sous le nom de We Are I.V avec leurs hits Da Blues (feat Mista) et Top Of The World (feat Lovestarrs) mais aujourd'hui, c'est sous le nom Royale Avenue qu'ils s'illustrent. Groupe français composé de Matthieu, Laurent et Jean-Noel, les trois camarades sont prêts à s'imposer dans le paysage de la musique électronique française -cocorico!.

Pour leur premier single, The Rythm Is You, les garçons s'offrent un clip haut en couleurs, rythmé et énergique. Un clip made by Royale Avenue... Eh oui, le trio a mit la main à la patte pour concocter une vidéo digne de ce nom. Conception artisanale, les gars... L'idée est bonne et surtout réussie. Coloré, électrisant et détonnant, le clip tout comme le morceau reste en tête -on en est à quatre sur le nombre de repeat, et ce n'est pas plus mal puisqu'il propage une bonne humeur,, évidente. Quel meilleur moyen de finir la journée ?

Royale Avenue frappe fort avec The Rythm Is You et on ne doute pas de leur succès ! Un morceau de taille et ensoleillé qui accompagnera l'automne déjà bien frais et un clip canon, produit par leur soin. Ces gars savent tout faire, apparemment... On est jaloux ! Allez, à vos clics !