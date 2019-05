Royale Avenue est de retour avec Drums & Drops (et c'est canon) 

On vous l'accorde l'été se fait désirer et on n'a pas fini de l'attendre. Mais justement, si vous avez besoin d'une chanson pour défier la pluie et la grisaille ambiantes, ne cherchez plus, on a ce qu'il faut : Drums & Drops par Royale Avenue devrait vous mettre de bonne humeur en même pas trois secondes. Après The Rythm Is You sorti en septembre dernier, le trio français nous revient avec un titre tout aussi ensoleillé. Oui, ils ont mis le temps. Mais promis, ça en valait la peine. Voyez plutôt :

Cette fois, ils ont choisi de travaillé avec Yall (vous vous souvenez de Hundred Miles ?!) ainsi qu'avec Lunis. Et on ne va pas se mentir, l'alchimie est bien là. Après avoir refermé le chapitre We Are I.V, Royale Avenue entame une nouvelle ère, faite d'hymnes électrisants et colorés. On vous laisse écouter Drums & Drops en boucle, en priant pour qu'il fasse venir l'été plus vite !