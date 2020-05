Rosalía donne plus de détails sur son duo avec Billie Eilish

La nouvelle d'un duo entre Billie Eilish et Rosalía était tombée en mars 2019 ! À l'époque, la seconde avait écrit sur son compte Facebook : "Tellement hâte de terminer notre chanson ! Billie Eilish, être en studio à tes côtés et t'entendre chanter m'a tellement inspiré. Je t'aime B". Un véritable raz de marée pour les fans des deux artistes qui attendent désormais avec impatience la sortie de l'album de l'interprète de Con Altura. Car si le projet prend énormément de temps à sortir, il semblerait que le confinement ait permis aux deux artistes de se caler du temps pour travailler sur leur morceau.

En effet, Rosalía s'est récemment confiée sur cette collaboration très attendue dans le monde de la musique ! "Je travaille sur cette chanson tous les jours depuis presque trois semaines. J'ai envoyé mes idées à Billie et elle m'a renvoyé les siennes, j'espère qu'on va pouvoir la sortir bientôt." précise la jeune femme qui semble très enthousiaste à l'idée de travailler avec l'une des révélations musicales les plus prometteuses de ces dernières années. Si, pour le moment, on ne sait que peu de choses concernant le fameux titre des deux artistes, on ne doute pas de la qualité de ce projet. Il ne reste plus qu'à patienter gentiment !