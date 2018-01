Roméo Elvis : Ma Tête, un nouveau clip dévoilé 

Envie de rentrer dans la tête de Roméo Elvis ? Eh bien c’est possible désormais avec le clip de Ma Tête, dévoilé ces jours ci Le voyage s'annonce en revanche assez intense et possiblement sans retour ! Dans cette vidéo animée complètement loufoque, réalisée par Krümp, Roméo Elvis dévoile ses problèmes d'acouphènes qui finissent par provoquer chez lui des désagréments assez surnaturels. Malheureusement dans la vraie vie, cela fait deux ans que le belge souffre d'acouphènes chroniques à l'oreille droite, alors ce clip c'est aussi un peu un spot de prévention pour vous inviter à prendre bien soin de vos oreilles et à les protéger du bruit !

"J'espère arriver à percer avant mon tympan" chante Roméo Elvis dans Ma Tête, qu'il se rassure, car côté succès, il coche en effet toutes les cases. Le rappeur belge a explosé en 2017, et on a hâte de le retrouver sur scène dans les mois qui viennent. Il sera en tournée un peu partout en France en 2018, dont une date déjà complète au Bataclan le 03 mai prochain, et à l'affiche des festivals Garorock, Main Square, Musilac et Vieilles Charrues dont Virgin Radio est partenaire. Cette série de concerts devrait se conclure le 8 novembre par un Olympia pour lequel vous pouvez encore réserver vos places !