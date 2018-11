Rolling Stones : une tournée pour 2019 ?

L'un des groupes de rock les plus mythique du circuit compte bien reprendre le chemin de la scène avec une tournée... américaine. Eh oui, les fans français et européens ne pourront donc pas retrouver Mick Jagger et sa bande. Hormis s'ils font le déplacement jusqu'aux States et là, oui, ils pourront de déhancher pendant le concert.

The Rolling Stones have just announced details of their US Tour 2019: https://t.co/cimRWrDl07 ????????

There will be a fan pre-sale Weds 28 Nov 10am (local time) - If you want access to the pre-sale then enter your details here: https://t.co/yQWLqONHsv by Tuesday 27 Nov 9am EST. pic.twitter.com/zobo3Po4y9

— The Rolling Stones (@RollingStones) 19 novembre 2018

Une tournée américaine presque intimiste puisque les Rolling Stones n'ont annoncés que 13 dates pour le printemps 2019. Ils commenceront par Miami le 20 avril -sait-on jamais si vous prenez le soleil là-bas, et s'achèvera le 21 juin à Chicago. Elle passera notamment par les plus grandes villes telles que Houston, Seattle, Philadelphie ou encore Washington. Cette tournée s'annonce être la continuité du No Filter Tour qui était passé par l'Europe entre 2017 et 2018.