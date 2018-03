Rolling Stones : Roonie Wood se confie sur sa santé

En aout 2017, Roonie Wood avait confié au Daily Mail qu'une intervention chirurgicale de cinq heures avait été nécessaire pour traiter son cancer. "L'intervention chirurgicale subie visait à retirer la tumeur logée dans son poumon", avions-nous précisé à l'époque. Aujourd'hui, le musicien est revenu sur cette période de sa vie dans une interview consacrée à Metro : "J'ai eu trois mois de check-up. Quand tout a été clair, ils m'ont dit "partez et profitez de la vie", a t-il raconté.

Roonie Wood s'est confié sur sa santé

"Si votre corps est criblé de tumeurs, c'est une cause perdue", poursuit-il. "Par chance, les miennes étaient localisées dans le poumon gauche et j'ai eu suffisamment de chance pour que tout soit retiré. Il n'en restait plus dans mon corps alors la chimio n'était pas nécessaire". Malgré cette épreuve, Roonie Wood reconnaît qu'il n'aurait rien changé à son passé. "C'est un mystère que mes deux poumons n'aient pas explosé", a t-il ajouté en évoquant ses excès.

Que les fans des Rolling Stones se rassurent, Roonie Wood va bien. Ils pourront d'ailleurs le voir sur scène lors de leur passage en France (pour rappel, les Stones ont programmé une date à Marseille en juin prochain).