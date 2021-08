Rolling Stones : Mort de Charlie Watts, batteur du groupe mythique

Il était aussi discret que talentueux : Charlie Watts, batteur des Rolling Stones, s'est éteint à Londres le 24 août dernier : " Courant août, un communiqué avait indiqué, qu’à la suite d’une opération, Charlie Watts n’allait pas participer à la dizaine de concerts des Rolling Stones, prévus de septembre à novembre aux Etats-Unis et qu’il serait, pour la première fois dans la longue histoire du groupe, remplacé par un autre batteur", explique ainsi le Monde.

Satisfaction, Gimme Shelter, Sympathy For The Devil... l'on ne compte plus les morceaux cultes signés Rolling Stone. Le monde entier a rendu hommage au musicien, tout comme Paul McCartney en personne... Charlie Watts, batteur discret qui, en parallèle, menait une carrière dans le jazz, laisse un vide immense mais un héritage musical conséquent.