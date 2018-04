Rolling Stones : Mick Jagger travaillerait sur de nouveaux morceaux

On vous en parlait déjà il y a 2 mois, Mick Jagger a commencé à travailler sur le prochain album des Rolling Stones ! Le groupe légendaire anglais partira dès cet été en tournée européenne et sera à l’Orange Vélodrome à Marseille le 26 juin ! Les Rolling Stones partiront ensuite au Royaume-Uni, en Ireland ou encore en Allemagne, la tournée s’annonce dingue ! Si vous ne connaissez pas les Rolling Stones, ben on ne peut plus rien faire pour vous, clairement. Et Mick Jagger a affirmé qu’il bossait sur de nouveaux morceaux !

Dans une interview pour Independent IE, Mick Jagger l’a dit, « Je suis en train d’écrire ». Quand on lui a demandé si c’était pour un projet solo ou pour les Stones, la légende répond que ce serait plutôt pour les Stones : grosse hâte ! La tournée des Stones commencera le 22 mai au London Stadium, et on se reparle rapidement de ces nouveaux sons !