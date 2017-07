Il vient de fêter ses 74 ans et pourtant, Mick Jagger est toujours aussi hyperactif. Le mythe du rock se prépare à revenir avec les Stones sur un nouvel album original et bientôt, la petite bande jouera en France - le temps de trois dates exceptionnelles. Tout ça doit le maintenir occupé mais visiblement, ce n'est pas assez : Mick Jagger a même trouvé le temps d'enregistrer deux morceaux - Gotta Get a Grip et England Lost. Et parce qu'il ne fait pas les choses à moitié, il nous gratifie même des vidéos qui vont avec.

S'il fallait résumer ces deux titres, le britannique dirait que ce sont "des réponses urgentes à la confusion et la frustration de notre époque". Alors qu'England Lost s'inspire d'un match de foot auquel le leader des Stones a assisté (match comparé au tournant politique rencontré par un pays), Gotta Get A Grip est plus incisif encore : il aborde des thèmes comme la Guerre ou les scandales politiques. Avec le temps, Mick Jagger ne s'assagit pas, bien au contraire : comme de nombreux artistes, il ose parler des sujets qui fâchent et surtout qui le dérange. Les deux morceaux sont à retrouver aux formats vinyle, digital et physique et s'accompagnent de différents remixes. Voilà qui devrait nous aider à tenir le temps que l'album des Stones sorte !