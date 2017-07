Il est charismatique, il est doué et il règne sur le rock britannique (et même su le rock tout court) depuis plus de 50 ans. Mick Jagger, c'est le rockeur qui a tout vu, tout fait, tout vécu et qui peut encore se vanter de remplir des stades - il n'y a qu'à voir la vitesse à laquelle les places pour les dates parisiennes des Stones se sont vendues. Aujourd'hui, le mythe fête ses 74 ans et le plus beau, c'est qu'il est intact.

Croyez-le ou non, lorsque les Stones ont émergé, Mick Jagger n'était pas le leader du groupe. Il ne faudra pas longtemps avant que la bête de scène qu'il est se révèle. Toujours est-il qu'avant, Brian Jones faisait office de meneur. Sauf que Mick Jagger fait partie de ces personnes qui ne sont pas fades et qui prennent toute la place . Disons simplement que Jagger avait une présence qui, indéniablement, le démarquait des autres. Son androgynisme, cette façon qu'il avait de provoquer ont vite pris le dessus et c'est justement ce qui permettra aux Stones de lutter face aux Beatles qui étaient bien plus sage. Cette marque de fabrique, Mick Jagger va la conserver tout au long de sa carrière. Mick Jagger, c'est la démesure, l'outrance et la provocation et c'est justement pour ça qu'on l'aime.

Au-delà de son apparence et de sa personnalité, admettons qu'il a co-signé des morceaux d'exception. Avec des albums comme Sticky Fingers, Let It Bleed ou encore Some Girls, la formation britannique s'est clairement imposée parmi les références du rock. Quand Jagger écrit, c'est pour mieux s'assurer que les Stones garderont cette image si controversée. Drogue, alcool, sexe ou société, aucun sujet n'est épargné et quand on se remet dans le contexte des années 60, on comprend l'engouement. Le truc, c'est que ces albums, ces morceaux ont survécu aux années 60, justement. Ils ont traversé les décennies, les courants musicaux et ils ont même trouvé leur place dans les bibliothèques digitales. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un album des Stones, c'est le genre de disque que l'on se passe de génération en génération - un peu comme un rite de passage.

Mick Jagger il y a 50 ans

Mick Jagger, c'est le mythe qui nous fascine tous. A soixante-dix ans passés, il est encore capable de mettre le feu à n'importe quelle scène et même de marquer l'Histoire en jouant à Cuba pour la première fois. En fait, c'est carrément l'artiste qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Mick Jagger, il faut le voir pour le croire. Aussi à l'aise avec Christina Aguilera qu'avec Taylor Swift, il a su réussir là où certains ont échoué : il a traversé le temps, les générations et même les plus grands excès (et dieu sait qu'il y en a eu) n'ont pas eu raison de lui. Jagger ne se contente pas de faire du rock, il incarne le rock. Et c'est là toute la différence.

Sa carrière est déjà bien remplie, Mick Jagger pourrait prendre sa retraite et profiter de la tribu qu'il a trouvé le temps de fonder. Et pourtant, il ne compte pas s'arrêter. La bonne nouvelle, c'est que Keith Richards a confirmé récemment que les Stones travaillait sur un nouvel album original. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire même si, techniquement, c'est son anniversaire.