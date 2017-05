En octobre prochain, Mick Jagger et sa bande feront escale en France le temps de trois concerts exceptionnels à l'U Arena de Nanterre. A la base, seulement deux dates étaient programmées mais devant la frénésie des fans, le groupe a choisi de rempiler pour une date supplémentaire le 25 octobre prochain. Evidemment, il n'aura fallu que quelques minutes pour que cette ultime concert affiche complet. Les Stones se produiront donc à guichet fermé les 19, 22 et 25 octobre prochains

Evidemment, ce n'est pas une surprise : partout où les Stones passent, les billets trépassent. Ces concerts donnés à Nanterre seront aussi l'occasion de prouver que l'Arena fraîchement construite sera tout a fait en mesure de prêter sa scène aux plus grands artistes du monde. On espère que les Stones aimeront leur courte résidence : avec la chance, ils décideront peut-être de revenir vite. En attendant, on vous invite à revoir le concert mythique donné à Cuba. Soit il vous aidera à vous préparer pour octobre (si vous faîtes partie des chanceux qui ont leurs places), soit il vous permettra d'extérioriser.