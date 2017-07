Si vous suivez de près les réseaux sociaux, alors il y a de fortes chances pour que vous ayez vu passer une photo du rappeur Skepta en studio avec les légendes du rock. Evidemment, un tel cliché a lancé tout un tas de rumeurs, certains voyant déjà les Stones préparer un nouvel album. Pour rappel, le dernier en date, Blue & Lonesome est sorti en 2016 et reprend les plus grands classiques du Blues (depuis, un live a été publié mais on vous parle d'album studio). Alors si vous attendez le retour de Mick Jagger et de sa bande dans les bacs, sachez que Keith Richards a une excellente nouvelle ! Oui, un nouvel album est bien sur les rails.

En ce qui concerne les albums "propres", le dernier opus des Stones remonte à 2005. Du coup, les fans sont impatients. Sur sa chaîne Youtube, Keith Richards a répondu à la question que tout le monde se posait : Y'aura t-il un nouveau disque prochainement ? "Ouais, en effet, c'est le cas, très, très bientôt", a t-il répondu. Et il ne s'est pas simplement contenté de ça, expliquant que cet opus pourrait aussi contenir quelques classiques du blues - en écho à leur précédent disque. Mais cette fois, prévoyez de nouveaux morceaux ! Selon le guitariste, travailler de nouvelles chansons leur a donné une "une bouffée d'énergie" au coeur des "craintes de viabilité à l'époque actuelle". Voilà qui est dit. Maintenant, on prend son mal en patience ! D'ailleurs, en attendant l'album, sachez que les Rolling Stones passeront en France !