Rolling Stones : Keith Richards affirme qu'ils ne vendront pas les droits du groupe !

Ces dernières années, les ventes des catalogues ont explosées ! Alors qu'on apprenait il y a quelques temps que Bruce Springteen s'était séparé du sien pour près de 440 millions d'euros, Bob Dylan suivait ses pas en vendant son catalogue pour la modique somme de 220 millions d'euros. Idem pour les héritiers de David Bowie, qui ont empoché 250 millions d'euros, ainsi que Tina Turner qui cédait, en octobre dernier, la totalité des droits d'auteur de ses dix albums, dont des tubes mondialement célèbres comme What's Love Got to Do With It, Proud Mary ou encore The Best. Le montant du contrat est demeuré secret jusqu'à ce jour. Un phénomène de plus en plus répandu chez les artistes pour des raisons financières mais aussi fiscales. En effet, si la crise a touché de plein fouet les revenus de certaines stars, vendre leurs droits semble être une solution idéale pour bénéficier d'une grosse somme rapidement. En parallèle, nombreux sont celles et ceux qui préfèrent éviter à leur descendance de payer des droits de succession en touchant, à l'avance, les revenus qui auraient dû leur revenir après leur mort. Ils peuvent ainsi investir ces sommes souvent pharaoniques et en profiter de leur vivant.

Alors que Sting est l'un des derniers à s'être laissé tenter par cette solution, tout comme John Legend, il y en a un qui ne semble pas du tout prêt à l'idée de se séparer de ses réalisations : Keith Richards. En effet, comme il le confie dans une interview pour CBS This Morning, aucune discussion sérieuse n'a jamais été d'actualité concernant l'éventuelle vente du catalogue des Rolling Stones. "Mick et moi n'en avons pas parlé sérieusement. Je ne sais pas si nous sommes prêts à vendre notre catalogue. On pourrait le faire durer un peu, y mettre d'autres choses. Le seul problème quand on vend son catalogue… c'est un signe de vieillissement." explique avec humour l'artiste qui vient de fêter ses 78 ans. Visiblement peu intéressé à l'idée d'empocher quelques centaines de millions de dollars, le guitariste iconique du groupe préfère se concentrer sur l'avenir. Et il s'annonce animé. Alors que Charlie Watts décédait il y a quelques mois, ses camarades ont décidé de partir en tournée malgré le chagrin. "Je pense que Charlie voulait qu'on prenne la route." ajoute t-il au micro de l'émission. Une décision qui devrait faire le plus grand bonheur des fans qui pourront ainsi les retrouver à travers toute l'Europe dès le mois de juin 2022. Pour réserver vos places, cliquez ICI !