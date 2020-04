Rolling Stones : Ils dévoilent leur premier titre inédit en huit ans !

Voilà une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas du tout ! Après plus de huit ans sans sortir le moindre titre, les Rolling Stones ont décidé de faire leur grand retour musical en pleine crise sanitaire. Et pour cause. Coincés chez eux comme une bonne partie de la planète, les artistes britanniques se sont souvenus d'une chanson qui pourrait parfaitement coller à l'actualité : Living in a Ghost Town (en français : Vivre dans une ville fantôme). C'est le premier morceau original du groupe depuis Doom & Gloom et One More Shot parus en 2012 sur la compilation Grrr!.

Dans une récente interview, Keith Richards explique comment est né ce titre et ce qui a amené le groupe à le dévoiler maintenant : "Alors, pour la faire courte. nous avons enregistré ce morceau il y a plus d'un an à LA pour un nouvel album, un truc en cours donc, et puis ce bordel est arrivé, Mick et moi avons décidé que celui-ci avait vraiment besoin de sortir maintenant et donc vous l'avez ici, Living in a Ghost Town. Restez en sécurité!" Une initiative très généreuse de la part des membres du groupe légendaire qui devraient reprendre la route des studios dès la fin du confinement pour la sortie prochaine d'un nouvel album.