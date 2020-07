Rolling Stones : Découvrez le titre inédit Scarlet, avec Jimmy Page (AUDIO)

En octobre 1974, les Rolling Stones enregistraient le titre Scarlet avec Jimmy Page du groupe Led Zeppelin et Rick Grech. Restée secrète jusqu'à présent, la chanson vient tout juste d'être dévoilée au grand public et sera incluse dans la réédition exceptionnelle de Goats Head Soup, prévue pour le 4 septembre 2020. "Je me souviens d'avoir jammé pour la première fois avec Jimmy et Keith dans le studio de Ronnie au sous-sol. C'était une excellente session" confie Mick Jagger à propos de son expérience sur cet enregistrement. "Je me souviens que nous sommes entrés à la fin d'une session de Zeppelin. Ils étaient sur le point de partir, et nous étions sur le point d'arriver, et je crois que Jimmy a décidé de rester" ajoute Keith Richards à propos de la rencontre impromptue qui a mené au titre Scarlet.

Après Living In A Ghost Town, leur premier titre inédit en huit ans, les Rolling Stones continuent de gâter leurs fans avec la réédition de Goats Head Soup, un des albums les plus célèbres du groupe pour son tube Angie. Moins considéré que des opus comme Let It Bleed, Sticky Fingers ou Exile On Main Street, ce nouveau projet devrait être l'occasion pour les amateurs du groupe britannique de redécouvrir ce chef-d'oeuvre.