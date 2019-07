Rolling Stones : De nouvelles révélations sur la mort de Brian Jones font surface !

Il y a 50 ans, Brian Jones était retrouvé inerte dans la piscine de sa maison du Sussex, au Royaume-Uni. Véritable drame pour les fans des Rolling Stones, le jeune homme était à l'époque décrit comme un personnage psychologiquement fragile et emprunt à de nombreuses addictions. Toutefois, récemment, Tom Keylock, le manager de l'artiste, a prétendu que le guitariste était "out of his mind" (pas lui même) la nuit de son décès le 3 juillet 1969.

Une affirmation que ce dernier avait faite il y a quelques temps mais qui sera dévoilée dans un documentaire Netflix à propos de la théorie selon laquelle la mort de Brian Jones ne serait pas accidentelle. "Ce que les gens ne savent pas, c’est que de très forts gâteaux au hasch ont été faits. C’est pourquoi ils ont tous été perchés et ils ne savaient pas quel jour on était." confie Keylock. Si pour l'instant, aucune date n'a été précisée pour la sortie de Who killed Christopher Robin ?, le documentaire prévoit de révéler de nombreuses informations dont une théorie selon laquelle Brian Jones aurait été tué pour une histoire d'argent...