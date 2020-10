Rohff sera dans Validé, la nouvelle bande-annonce de The Crown et le nouveau personnage de Stranger Things... Toutes les news série !

C'est l'une des séries les plus populaires sur Netflix ! Basé sur l'histoire mondialement connue de la famille royale britannique, le programme a su séduire des millions de fans grâce à son intérêt historique indéniable et ses révélations inédites. Après trois premières saisons couronnées de succès (c'est le cas de le dire), il est donc grand temps de faire place à la quatrième partie de The Crown. Une sortie très attendue qui vient d'être annoncée pour le 15 novembre prochain et qui s'est dévoilée ces derniers jours dans une nouvelle bande-annonce publiée par la plateforme américaine. On vous laisse jeter un coup d'oeil à cette vidéo et à ce qui vous attend pendant le confinement !

C'est probablement l'une des séries françaises qui a le plus buzzé ces derniers mois ! Après avoir dépassé les 10 millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, il y a quelques mois, Maxime Saada, le PDG de Canal+, confirmait que le programme aurait droit à une deuxième saison. Des propos qui arrivaient sans grande surprise puisque Franck Gastambide, le créateur, avait déjà affirmé dans un tweet que "La saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash.. Entre autres.." De quoi mettre l'eau à la bouche des fans...

Récemment interrogé sur la suite de son programme, l'acteur et réalisateur confiait notamment que de nombreux guest seraient amenés à apparaître dans la saison 2 de Validé : "Il y aura plein de personnalités du rap très, très populaires, avec vraiment de très grosses stars". Une nouvelle qui avait alors créé de nombreux questionnements auprès des internautes. Finalement, c'est directement depuis son compte Instagram que Gastambide a souhaité partager avec son public la tête d'affiche de ses prochains épisodes.

Après Soprano et Kool Shen, ce sera donc Rohff qui rejoint le casting de la deuxième partie du programme français. Un pied de nez au rappeur Booba, dont il est le célèbre rival, et qui avait ouvertement critiqué la série après avoir été invité à tenir un rôle dans la saison 1. Publiés sur les réseaux sociaux de Franck Gastambide, les clichés du tournage n'ont pas tardé avant de faire le tour de la toile. Il s'agirait d'ailleurs d'une séquence de confrontation entre Rohff et le jeune rappeur Bosh, qui interprète Karnage. Il faudra toutefois s'armer d'encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir la suite des aventures de Inès, William, Mastar, Brahim et les autres...

S'il y a une chose que les abonnés de Netflix ont retenu après avoir vu Emily in Paris, ce sont bien les clichés dépeints. On ne va pas se mentir, nombreux sont les français qui ont été offusqués en découvrant la vision de Paris (et des parisiens) exposée dans la série. Appartement trop grand pour une chambre de bonne, français machistes et (trop) lourds... et on vous en passe. Et justement, côté casting, il y a un cliché qui, visiblement, est "très vrai". Du moins, selon Lucas Bravo (qui interprète Gabriel).

"Pour moi, le plus gros cliché, pour ainsi dire - c'est tellement vrai - est que les gens fument après la gym. C'est tellement vrai. Vous savez, 'Oh, après ce gros effort, les poumons sont parfaitement ouverts et prêts à recevoir de la nicotine, alors fumons une cigarette.' C'est tellement français, et j'ai été en fait surpris que Darren Star mette ça dans le show. C'était vraiment amusant.", explique l'acteur. On vous laisse vous faire votre opinion là-dessus...! En attendant, la première saison est toujours disponible sur Netflix !

Stoppé en raison des restrictions sanitaires imposées par la crise du coronavirus, le tournage de la saison 4 de Stranger Things a finalement repris en ce début du mois d'octobre. Une bonne nouvelle pour les fans du programme qui devraient pouvoir retrouver leurs personnages favoris d'ici quelques mois. Mais pas que. En effet, si l'on en croit certains internautes, un acteur inconnu au casting aurait été aperçu ces derniers jours à Atlanta, sur les plateaux de la série. Et ce n'est autre que Levon Thurman-Hawke, le fils d’Uma Thurman et Ethan Hawke, qui a été photographié parmi la bande de chasseurs de demogorgon. Quant à savoir si le frère de Maya Hawke à la ville jouera également celui de Robin dans la série, il n'y a qu'un pas.

more pics of levon hawke on set pic.twitter.com/jP4yypg2kS — best of stranger things (@sthingstuff) October 22, 2020

Alors que la saison 4 de Stranger Things devrait être dévoilée en 2021 sur la plateforme Netflix, on ne sait que peu d'informations sur la suite des aventures de Mike, Eleven, Dustin et les autres. En revanche, comme on vous le précisait il y a quelques mois après la sortie du premier teaser de la nouvelle partie, le shérif Hopper ne serait finalement pas mort puisque la courte vidéo le montre enfermé dans une sorte de goulag russe. Un mensonge de la part de l'acteur David Harbour qui devrait se résoudre avec la sortie des nouveaux épisodes. Encore un peu de patience...

La série médicale prépare activement son retour et compte bien explorer au maximum la pandémie actuellement vécue par le monde entier. L'on sait déjà qu'un crossover avec Station 19 est prévu et visiblement, il sera explosif. En ce qui concerne les deux prémiers épisodes de la saison évènement, aucune information n'a encore circiulé - l'on connait uniquement les titres de ces deux derniers. Ainsi, le saison premiere sera intitulé "All Tomorrow's Parties" tandis que l'épisode lui, sera intitulé "The Center Won't Hold". Et c'est justement là que les fans du show se posent des questions.

"The Center Won't Hold" - que l'on pourrait traduire par "Le Centre ne tiendra pas" annonce un épisode qui, de toute évidence, s'annonce violent. S'agit-il ici d'une métaphore ? Ou bien d'une catastrophe qui menace l'hôpital ? Habituée aux épisodes dramatiques et spectaculaires, la série pourrait bien soigner son retour de façon à choquer les télèspectateurs. Pour rappel, la saison précédentes s'est vues réduites en raison de la pandémie - frustant autant les équipes que les fans. Pour marquer son retour, le show médical pourrait bien choisir de frapper fort...

La bonne nouvelle, c'est que les deux premiers épisodes seront diffusés le même soir sur ABC. Il faudra donc attendre quelques semaines pour en savoir plus.