Rocky : Love is a Soft Machine, le clip de guerrier dévoilé

Originaire de Lille, Rocky a sorti leur premier album Soft Machines en octobre 2016. Ils sont quatre, Inès Kokou la chanteuse, accompagnée de Laurent Paingault, Tom Devos et Olivier Bruggeman tous multi-instrumentistes. Si vous pensez déjà avoir entendu leur nom quelque part, c’est normal et pas seulement en référence au film avec Sylvester Stallone, les Rocky sont de grands habitués de la scène et ont notamment joué l’an dernier à l’affiche du Ricard S.A Live Sessions. Sur des rythmes électro-pop tout en légèreté et élégance, les Lillois chantent en Anglais et en togolais mina pour aborder le thème de l’amour bien sûr. Leur nouveau single s’intitule Love is a Soft Machine, un titre aux accents solaires qui saura également vous séduire par son clip de guerrier à découvrir ci-dessous !

Il faut dire Rocky porte plutôt bien son nom, non seulement ce sont de véritables machine de guerre sur scène mais ils nous en mettent plein la vue avec ce clip signé Baptiste Pennetticobra. La vidéo s’inspire du Fight The Air Challenge, dernière tendance des lycées américains qui consiste à faire semblant de se battre dans le vide. Décalé et très bien pensé, ce clip vous emmènera en plein milieu d’une bagarre générale irrésistible ! Rocky sera en concert ce soir mercredi 3 mai à la Gaité Lyrique pour vous présenter le tout en live, plus d’infos par ici.