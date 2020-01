RocketMan, Toy Story 4, Harriet... Découvrez les nominations musicales des Oscars 2020 !

Quelques jours seulement après la cérémonie des Golden Globes, c'est désormais au tour des nominations aux Oscars 2020 d'être annoncées ! Et même si certains ont été totalement évincés des listes, à l'image de Beyoncé avec Le Roi Lion, d'autres comptent bien confirmer leur suprématie (Elton John par exemple qui pourrait remporter un doublet grâce à Rocketman). Des noms célèbres qui seront en face de gros calibres tels que les dessins animés La Reine des Neiges et Toy Story. Seulement voilà, l'expression "méfiez-vous de l'eau qui dort" pourrait également se faire ressentir avec Cynthia Erivo, l'actrice principale du film Harriet, totalement éblouissante dans une prestation de comédienne et de chanteuse. Alors, en attendant le 9 février prochain pour connaître les résultats, on vous laisse faire vos pronostics !

Randy Newman - I Can’t Let You Throw Yourself Away (Toy Story 4)

Elton John, Taron Egerton - I’m Gonna Love Me Again (Rocketman)

Chrissy Metz - I’m Standing With You (Breakthrough)

Idina Menzel, Aurora - Into the Unknown (Frozen 2)

Cynthia Erivo - Stand Up (Harriet)

Hildur Guðnadóttir - Joker

Alexandre Desplat - Les filles du Docteur March

Randy Newman - Marriage Story

Thomas Newman - 117

John Williams - Star Wars: L'ascension des Skywalker