Rock On Snowboard Tour : Sur les pistes avec Virgin Radio !

L’histoire a commencé en 2009, depuis, chaque année, le bus du Rock On Snowboard Tour et son convoi sillonnent les routes de France pour lancer la saison de ski, enfin de snowboard même. Au programme, à chaque étape, on peut tester du nouveau matos avec plein de marques représentées, il y a plein d’animations, de la musique, on fait la fête avec le Rock On Snowboard Tour ! Et cette année, la thématique c’est « Merry Rock On Snowboard Tour » ! Venez donc fêter Noël avec le Rock On Snowboard Tour sur chaque étape. On se retrouve à Tignes les 11 et 12 novembre, à Val Thorens les 25 et 26 novembre, au Grand-Bornand les 9 et 10 décembre et enfin à Avoriaz les 15, 16 et 17 décembre avec Virgin Radio !

Virgin Radio vous donne rendez-vous sur les pistes pour le Rock On Snowboard Tour ! C’est l’évènement snowboard de début de saison, alors ne le ratez pas ! Foncez sur le site officiel et réservez vos pass, vous allez kiffer !