Rock in Evreux les 24 et 25 juin 2017 avec Virgin Radio 

Cette année Virgin Radio est partenaire du festival Rock in Evreux qui aura lieu du 24 au 25 juin 2017 sur l'Hippodrome de Navarre dans la petite commune de l'Eure. Un événement qui devrait réunir trente mille festivaliers tout au long du week-end. A l'affiche du festival : Jain, Talisco, Peter Peter, The Prodigy, Yuksek, Lescop, Les Wampas, Gojira, Trust et plein d'autres encore. Retrouvez la programmation complète sur le site de Rock In Evreux ! La billetterie est déjà ouverte alors ne tardez pas à prendre vos places car, entre le show bien rodé de notre chouchoute Jain, les déjantés Wampas, le répertoire du charmant Peter Peter et les gros sons de Prodigy, Rock in Evreux promet d'être grandiose !

Je serai de retour en normandie le 23 juin prochain @RockinEvreux aux côtés de @the_prodigy, @yuksek, @machinegunkelly et plein d'autres... pic.twitter.com/4vL6f3rDbk — JAIN (@Jainmusic) 14 février 2017

Comptez entre 42€ et 52€ le billet journée au Festival Rock in Evreux et entre 70€ et 80€ le pass 2 jours pour assister aux deux soirées de concert. Côté pratique, des navettes gratuites sont prévues depuis la Gare SNCF d'Evreux et L'hôtel de Ville jusquà l'Hippodrome de Navarre. Bonne nouvelle pour les Normands, la SNCF met en place des tarifs spéciaux permettant de se rendre à Evreux, en train ou en bus, pour la modique somme de 10€. Si avec ça vous n'avez pas encore pris vos billets, on ne sait pas ce qu'il vous faut !