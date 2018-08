Rock En Seine mise sur l'éclectisme pour l'édition 2018 !

Rock En Seine, c'est le festival qui clôture plus ou moins l'été et ça se passe au Parc National de Saint-Cloud. Un rendez-vous estival que beaucoup ne manquerait pour rien au monde. Et quel meilleur moyen de mettre un terme à sa tournée des festivals -pour les plus baroudeurs d'entres nous, que passer par l'immense verdure du Parc ?! Pour ceux qui connaissent déjà, Rock En Seine c'est quand même un festival dynamique où l'on peut chiller tranquille avec ses potos de toujours et d'aujourd'hui. Six scènes, rien que ça ! Ce qui vous laisse carrément le choix... La programmation de l'édition 2018 est plutôt pas mal du tout. Alors, que nous réserve Rock En Seine cette année ? Eh bien, au programme quelques têtes connues et un éclectisme qu'on apprécie. On parle notamment de Macklemore, PNL, Justice, Post Malone, Thirty Second To Mars, Liam Gallagher ou encore Mike Shinoda. Du beau monde, du beau monde. Enfin bon, Rock En Seine, ça se passe le 24,25 et 26 août dans un cadre idéal et propice à la bonne humeur. Rendez-vous donc au Parc National de Saint-Cloud ! Cette année encore, vous ne serez pas déçus.