Rock en Seine 2017 : 24 nouveaux noms rejoignent la programmation

Les derniers noms de Rock en Seine sont là et pourraient bien vous faire réserver illico presto vos tickets pour le festival du 25 au 27 août prochains... Déjà, l'affiche de Rock en Seine 2017 était alléchante avec des artistes français et internationaux prestigieux tels The XX, PJ Harvey, Flume, Mac Demarco, Fakear, Ty Segall, Franz Ferdinand, Slowdive, ou encore Little Dragon… Mais on a le droit à 24 dernières surprises de la part des organisateurs de l'événement...

The Shoes, Allah Las, Frustration, The Pharcyde (Live Band), DBFC, Cabbage, Arnaud Rebotini (live), King Khan & The Shrines, Bryan’s Magic Tears, Cannibale, Clara Luciani, Dj mawi Africa, Douchka, Fuzzy Vox, Gunwood, Josman, Karoline Rose, MNNQNS, Brodka, No Money Kids, The Jacques, Teme Tan, Villejuif Underground et Elements 4 clôturent le bal. On vous avez prévenu, il y a du lourd et des groupes qui montent dans cette programmation riche et éclectique ! Autant dire qu'il ne faudra pas manquer cette édition 2017. Alors si vous n'avez pas encore pris vos billets, tout n'est pas perdu. Il est encore temps de le faire par ici.