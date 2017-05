Rock en Seine 2017 : 23 nouveaux noms rejoignent la programmation

C’est l’un des rendez-vous incontournables de l’été à Paris, Rock en Seine vous donne rendez-vous du 25 au 27 août au Domaine de Saint-Cloud pour finir la saison des festivals en beauté ! Comme chaque année, la programmation de l’événement se veut de haute qualité, éclectique et avec de belles exclusivités. The xx, Jain, Flume, Fakear, Mo, Cypress Hill, Franz Ferdinand ou encore The Kills étaient les premiers artistes annoncés à Rock en Seine 2017, et après une deuxième salve de noms, pas moins 23 nouveaux concerts viennent d’être ajoutés. On n’en attendait pas moins des organisateurs, ils sont toujours aussi qualitatifs ! Découvrez la suite de la programmation de Rock en Seine ci-dessous :

Après le Sziget Festival 2017, le romantique George Ezra viendra faire un tour du côté de Saint-Cloud, est-ce un set annonciateur d’un nouvel album à paraître prochainement ? On notera également la présence de Panda Dub, FKJ et Hercule & Love Affair pour la touche électro ainsi qu’un certain Little Dragon qu’on avait notamment pu entendre sur le deuxième album de Flume. Ne manquez pas l’édition 2017 de Rock en Seine au Domaine de Saint-Cloud, il reste encore des pass jour et 3 jours sur la billetterie officielle du festival !